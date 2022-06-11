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الغلاء… تدابير ترقيعية
أسر تخلت عن اللحوم الحمراء وعوضتها بـ”بيبي” وأخرى تعتمد “الفاخر” بدل “البوطة” كيف يدبر المغاربة معيشهم اليومي في ظل الأزمة؟ إنه السؤال المطروح اليوم، في ظل الارتفاع «الصاروخي» الذي تعرفه أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية، مثل الحليب والزيت والزبدة وبعض أنواع الخبز المصنوع من القمح أو الشعير أو الذرة،أكمل القراءة »
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