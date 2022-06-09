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وطنية

الأحرار: “بيجيدي” لم يحارب الفساد

منذ 40 ثانية
منيب تستغرب إحالة 22 ملف فساد على القضاء من أصل 287 هاجم التجمع الوطني للأحرار حكومة الإسلاميين، التي رفعت شعارات شعبوية لمحاربة الفساد، واعتبر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات إدانة لحكومة «بيجيدي» التي ادعت أنها سدت منافذ الفساد على كبار المفسدين. وأكد محمادي توحتوح، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار فيأكمل القراءة »


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منذ 40 ثانية


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