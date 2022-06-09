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تنظيم مهرجان سيدي عثمان السينمائي
كشف النادي السينمائي لسيدي عثمان بالبيضاء عن قرار تنظيمه الدورة الثامنة لمهرجانه السينمائي السنوي المتخصص في السينما المغربية، دورة الفنان الراحل أحمد الصعري، من 21 إلى 24 شتنبر المقبل. ومن بين أهم فقرات برنامج هذه الدورة الجديدة مسابقة الأفلام المغربية الروائية القصيرة، والمشاركة فيها مفتوحة في وجه المبدعين الشباب، إذأكمل القراءة »
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