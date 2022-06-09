الرياضة
هوار يفرج عن مستحقات لاعبيه
أوفى محمد هوار، رئيس مولودية وجدة بوعده للاعبين، بعد صرف مستحقاتهم، رغم الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها الفريق. وعلمت ” الصباح ” من مصدر داخل النادي أن لاعبي مولودية وجدة توصلوا براتب ماي الماضي ومنحة الفوز في الدورة الماضية على نهضة بركان، على أساس صرف باقي المستحقات للأطقم التقنية والطبيةأكمل القراءة »
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