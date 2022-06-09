الرياضة
“فيفا” يدعو المغرب للترشح للمونديال
إينفانتينو يسعى لإقناعه بتقديم ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم المغرب إلى تقديم ترشيحه لاحتضان مونديال 2030. وحسب صحيفة “التايمز” الإنجليزية، فإن المملكة ربحت نقاطا كثيرة في التنظيم، بعد النجاح الأخير في احتضان نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، وتطور بنيتها التحتية الرياضية والفندقية، ما دفع السويسري جانيأكمل القراءة »
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