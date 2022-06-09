الرياضة
“الطاس” يستنجد بلقجع في قضية التلاعب
اتهم «ليزمو» وبنكرير بالتلاعب والأخلاقيات استمعت إلى الأطراف فجر الاتحاد البيضاوي لكرة القدم “الطاس”، قضية تلاعب جديدة أمام لجنة الأخلاقيات بالجامعة، باتهامه الاتحاد الإسلامي الوجدي وشباب بنكرير بالتلاعب في مباراتهما، لضمان إفلات الفريق الوجدي من النزول إلى الهواة. وانتهت المباراة بفوز الاتحاد الاسلامي الوجدي بهدفين لواحد، ليضمن بقاءه بالقسم الثاني،أكمل القراءة »
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