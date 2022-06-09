أســــــرة
إعادة بناء الثقة بين الزوجين… التحدي
الأمراني قال إنه أمر صعب ويكون بوتيرة بطيئة قال مهدي العلوي الأمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي ل”الصباح” إن إعادة بناء الثقة بين الزوجين تعتبر بمثابة تحد كبير أمامهما، كما أنها تشكل منعطفا جديدا في علاقتهما. “يمكن تشبيه الثقة بين الزوجين بقطعة من زجاج إذا كسرت يكونأكمل القراءة »
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