ملف الصباح
حياد إيجابي دولي يعزل الجنرالات
وضع الحياد الإيجابي للمنتظم الدولي بخصوص الصحراء، الجارة الشرقية في عزلة دبلوماسية تغرد خارج السرب، بعدما فقدت السيطرة داخل الاتحاد الإفريقي وعودة دول مجموعة أصدقاء الصحراء إلى جادة الصواب، كما هو الحال بالنسبة إلى إسبانيا. ووصف حسن الدرهم، رجل الأعمال، والمستثمر بالأقاليم الجنوبية، الموقف الجديد المعبر عنه من قبل رئيسأكمل القراءة »
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