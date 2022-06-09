حوادث
اعتقال سارقي سيارة أجرة بمكناس
تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن مكناس، أخيرا، من إيقاف ثلاثة جانحين تتراوح أعمارهم بين 20 سنة و26، للاشتباه في تورطهم في سرقة سيارة أجرة من الصنف الكبير كانت مستوقفة بأحد شوارع حي تواركة بمكناس في غياب سائقها بعد أن ترك مفاتيح السيارة بها وعلى متنها فتاة ثلاثينية في حالة سكرأكمل القراءة »
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