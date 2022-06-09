الأولى
تلاعبات في دعم الحبوب
تحويل كميات من القمح الصلب والشعير من المطاحن إلى مصانع الأعلاف تحول الدعم الذي تخصصه الحكومة لضمان وصول الحبوب إلى المطاحن بسعر 270 درهما للقنطار إلى مصدر ريع لبعض المستوردين، إذ يحولون كميات القمح المستورد إلى مصانع الأعلاف، بدل بيعه إلى المطاحن لإنتاج الدقيق. وأفادت مصادر أنه مع الارتفاع الملحوظأكمل القراءة »
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