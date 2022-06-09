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شباط يؤسس “حزب الغاضبين”
يستعد حميد شباط، الأمين العام السابق للاستقلال، لتأسيس حزب جديد يحمل اسم «التكتل لأجل الديمقراطية»، بعد أن فقد منصبه في حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي انضم إليه، أخيرا، قبل انتخابات 8 شتنبر، وأسهم في دخول حزب “الزيتونة” إلى مجلس النواب بثلاثة مقاعد. وأفادت مصادر «الصباح» أن شباط، المثير للجدل، أكدأكمل القراءة »
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