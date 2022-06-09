حوادث
50 سنة لبحارة بالجديدة
أوقفوا داخل البحر متلبسين بالتهريب الدولي للمخدرات قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، الاثنين الماضي، بمؤاخذة خمسة بحارة وحكمت على كل واحد منهم بـ10 سنوات سجنا، بعد متابعتهم في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق بجنح حيازة المخدرات وتصديرها ونقلها والمشاركة في ذلك . وتعود تفاصيل الواقعة بناء على المحضرأكمل القراءة »
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