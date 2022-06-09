حوادث
التحرش الجنسي يلاحق شرطيا
استغل وظيفته في توقيف طالبة وتنقيطها بعدما رفضت منحه رقم هاتفها تلاحق النيابة العامة شرطيا بالمنطقة الإقليمية للأمن بتزنيت، بعدما تحرش بطالبة مرات عديدة، تدرس بجامعة ابن زهر بأكادير، وأمر وكيل الملك بالبحث في موضوع الشكاية، أسندها إلى ضباط البحث التمهيدي بالدائرة الأمنية الثانية، ولم يكد رجل الأمن المعروف بتدخلاتهأكمل القراءة »
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