حوادث
تفكيك عصابة روعت فاس
أحالت الشرطة القضائية على النيابة العامة، الأربعاء الماضي، 6 لصوص أحدهم حدث، استعملوا عربات في تنفيذ سرقات مختلفة، وأحدهم عمره 32 سنة، أوقفته عناصر الأمن العمومي بالمنطقة الرابعة بسبب تعدد سرقات اقترفها بالخطف باستعمال سيارة يتنقل بها بسرعة بين الأحياء بعد تنفيذ كل عملية. وبينت الأبحاث أن المتهم متورط فيأكمل القراءة »
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