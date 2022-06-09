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ملف الصباح

حفدة فرانكو وانفصاليو كاطالونيا عملاء الجزائر

منذ 44 ثانية
وزعوا تقارير وهمية للتخويف من المغرب والملك يرسم خارطة جديدة واصل حفدة فرانكو ممثلين في اليمين الاسباني، وكذا اليسار الراديكالي لحزب بوديموس، وانفصاليو إقليم كاطلونيا، وصحافيون وبعض البرلمانيين، التهجم على المغرب حتى في غياب سبب معين، في إطار سياسة الحرب الشاملة التي تقودها المخابرات العسكرية الجزائرية التي جندت عملاء لهاأكمل القراءة »


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منذ 44 ثانية


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