انطلاق دوري “علال الفاسي” ببوزنيقة

تنظم النسخة الأولى لدوري المرحوم “علال الفاسي”، بالمركز الوطني للشباب والطفولة ببوزنيقة، من قبل اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، المنضوي تحت لواء نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب.

ويشارك في هذا الدوري، الذي سينظم تحت شعار “أخوة، تواصل، روح رياضية”، 12 فريقا، يمثلون 12 مديرية جهوية لقطاعات الشباب والثقافة والتواصل.

وقال أحمد بلفاطمي، الكاتب الوطني لاتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، إن نسخة السنة الجارية “ستكون الحجر الأساس في هذا المشروع الرياضي، الذي ينظم لرمزية علال الفاسي، ولخلق جو أخوي ورياضي بين مكونات الاتحاد”.

وتمنى بلفاطمي في كلمته الافتتاحية، إلى ضرورة الانضباط لبرنامج الدوري، ليكون موعدا سنويا قارا، لجمع الإخوة في الاتحاد من جهة، ولتكريم روح الفقيد من جهة ثانية.