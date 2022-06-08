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مجتمع

سوق الرحمة النموذجي… البديل الناجح

منذ 15 ثانية
وفر كرامة للباعة المتجولين وقرب الخدمات للسكان وطهر الأزقة من الاكتظاظ والأوساخ مر أسبوعان على افتتاح السوق النموذجي الرحمة، وتزايد عدد الوافدين إليه، بعد أن ذاع صيته بالمنطقة وشيوع أخبار عن حسن التنظيم وتنويع الأنشطة التجارية ورحابته. المشروع الذي آوى الباعة المتجولين، وحولهم إلى قارين يمارسون أنشطتهم في ظروف كريمةأكمل القراءة »


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