افتتاحية
جحود
انتظرنا بلاغا، أو نصف بلاغ. انتظرنا مجرد كلمة عابرة في تصريح عابر، من “نساء” مغربيات في حق “نساء” شابات مكافحات ومناضلات، استطعن بجهد وعرق ومثابرة وعمل دؤوب، أن يصلن، لأول مرة في تاريخ الدول العربية، إلى نهائيات كأس العالم في كرة القدم. انتظرنا، منذ السبت الماضي، نصف إشادة وثلث تنويهأكمل القراءة »
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