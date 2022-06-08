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ملف الصباح

التيباري: اقتناء أكباش الضيعة أكثر أمانا

منذ 31 ثانية
مربي الأغنام أكد أن العرض متوفر وهناك إقبال كبير على اقتناء الأضاحي لم يتبق على الاحتفال بعيد الأضحى المقبل إلا أقل من شهر، لكن مخاوف المواطنين كثيرة بخصوص ارتفاع أسعار الأكباش من جهة وتلاعب البعض المربين و”الشناقة” من جهة أخرى. وأكد المهدي التيباري، أحد مربي المواشي، أن وزارة الفلاحة تمنحأكمل القراءة »


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منذ 31 ثانية


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