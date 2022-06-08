حوادث
السجن لمتهم بالسرقة بالجديدة
آخذت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة أخيرا متهما من ذوي السوابق القضائية، وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا, بعد متابعته بجناية السرقة الموصوفة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والضرب والجرح بواسطته. وأوقفت الضابطة القضائية المتهم وهو في حالة سكر بين ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه. وبعدأكمل القراءة »
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