مجتمع
الجفاف يزحف على الأراضي الفلاحية بأزيلال
نسبة ملء السدود لا تتعدى 33 في المائة لا حديث لفلاحي أزيلال وتحديدا بني اعياط، تبعد عن بني ملال بحوالي 28 كيلومترا، إلا عن أشجار الزيتون التي تموت واقفة بسبب الجفاف، على امتداد الشريط الجبلي الممتد لإقليم أزيلال، بعد أن تبين وجود خصاص مهول في حقينة سد بين الويدان، إذأكمل القراءة »
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