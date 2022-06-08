ملف الصباح
“الشناقة”يلهبون الأسعار بمكناس
مع بداية العد التنازلي لحلول عيد الأضحى، شهدت أثمنة الأضاحي بالأسواق التابعة للنفوذ الترابي لعمالة مكناس على غرار باقي مدن وأقاليم المملكة، ارتفاعا ملموسا، يفوق بكثير القدرة الشرائية للعديد من الأسر الفقيرة والمحدودة الدخل ، مما يضع الآلاف من سكان المنطقة تحت رحمة الوسطاء والسماسرة. وأفادت مصادر مطلعة بأن الأسواقأكمل القراءة »
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