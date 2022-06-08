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حوادث

إنقاذ ينتهي بمأساة ببحيرة “ويوان”

منذ 16 ثانية
لقي شاب عشريني مصرعه غرقا، زوال الأحد الماضي، بمياه بحيرة “ويوان”، ضواحي خنيفرة أثناء محاولته إنقاذ فتاة قاصر كانت تصارع الموت، بسبب عدم إجادتها السباحة في مياه البحيرة. وذكرت مصادر “الصباح”، أن الشاب الهالك البالغ من العمر 25 سنة والمتحدر من مكناس، كان رفقة أصدقاء له في جولة سياحية لبحيرةأكمل القراءة »


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منذ 16 ثانية


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