حوادث
التحقيق في تعنيف موظف
فتحت عناصر الدرك بطهر السوق بتاونات، بحثا في ظروف وأسباب اعتداء مرتفق على موظف بمصلحة تصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها بالجماعة المحلية. واستمعت إلى الضحية والمتهم وشهود، قبل إحالة المسطرة على النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم على ضوء الأبحاث. وأصيب الموظف بجرح في وجهه لاعتداء المرتفق عليه داخلأكمل القراءة »
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