حوادث
سقوط شبكة لابتزاز التلميذات
ضحية أجبرت على سرقة المال من محل والدها خوفا من الفضيحة أطاحت مصالح الدرك الملكي بآسفي، أول أمس (الاثنين)، بشبكة متخصصة في ابتزاز التلميذات جنسيا، عبر ربط أفرادها علاقات عاطفية معهن، وإغوائهن بإرسال صور ومقاطع فيديو فاضحة تخصهن، قبل مطالبتهن بمبالغ مالية مهمة، مقابل عدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.أكمل القراءة »
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