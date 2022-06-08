اذاعة وتلفزيون
“بيروت 303” على “شاهد vip”
أعلنت منصة “شاهد vip” عن عرض مسلسل “بيروت 303″، من إنتاج شركة “الصباح إخوان”، ابتداء من 12 يونيو الجاري. ويتكون العمل المقتبس عن قصة حقيقية من 15 حلقة، وهو من تأليف سيف رضا حامد وإخراج إيلي السمعان. ويكشف مجموعة حقائق غير متوقعة وغامضة بعد سقوط طائرة ركاب في البحر قادمةأكمل القراءة »
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