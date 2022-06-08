أســــــرة
تقبل عناد الآخرين لتجنب الأزمات
قال الكوتش عزيز أفكار، إنه من الصعب التعامل مع الشخص العنيد، إلا أنه في البعض الأحيان نجد أننا مضطرون إلى التعامل معه والاشتغال إلى جانبه. وأوضح أفكار في حديث مع “الصباح”، أنه من النصائح التي يمكن تقديمها للتعامل مع الشخص العنيد، سيما إذا كان من المقربين أو أحد أفراد الأسرة،أكمل القراءة »
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