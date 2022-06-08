fbpx
أســــــرة

‬تقبل‭ ‬عناد‭ ‬الآخرين‭ ‬لتجنب‭ ‬الأزمات

منذ 22 ثانية
قال‭ ‬الكوتش‭ ‬عزيز‭ ‬أفكار،‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الشخص‭ ‬العنيد،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬البعض‭ ‬الأحيان‭ ‬نجد‭ ‬أننا‭ ‬مضطرون‭ ‬إلى‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬والاشتغال‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭.‬ وأوضح‭ ‬أفكار‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬مع‭ “‬الصباح‭”‬،‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬النصائح‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تقديمها‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الشخص‭ ‬العنيد،‭ ‬سيما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقربين‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة،‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 22 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة