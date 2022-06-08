الرياضة
شاغو: جراحة اللافي مرت في ظروف جيدة
طبيب الوداد قال إن اللاعب الليبي سيغيب أربعة أشهر أكد أنيس شاغو، طبيب الوداد الرياضي، أنه لا يمكن الحسم في نجاح العملية الجراحية التي خضع لها الليبي مؤيد اللافي في الوقت الحالي، ويجب انتظار تفاعله مع العلاج في المرحلة المقبلة. وحدد شاغو، في اتصال هاتفي مع “الصباح”، غيابه عن الميادينأكمل القراءة »
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