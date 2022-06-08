fbpx
الرياضة

الجيش يضم حارس السوالم

منذ 18 ثانية
استغل رفض اللاعب تجديد عقده مع فريقه توصل الجيش الملكي إلى اتفاق مع خالد كبيري العلوي، حارس مرمى شباب السوالم، على توقيع عقد بينهما، بعد نهاية عقده مع فريقه الحالي في 30 يونيو الجاري. وعلمت “الصباح”، أن الفريق العسكري توصل إلى اتفاق مبدئي مع الحارس المذكور، على أن يحسم فيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 18 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة