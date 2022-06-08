الرياضة
الجيش يضم حارس السوالم
استغل رفض اللاعب تجديد عقده مع فريقه توصل الجيش الملكي إلى اتفاق مع خالد كبيري العلوي، حارس مرمى شباب السوالم، على توقيع عقد بينهما، بعد نهاية عقده مع فريقه الحالي في 30 يونيو الجاري. وعلمت “الصباح”، أن الفريق العسكري توصل إلى اتفاق مبدئي مع الحارس المذكور، على أن يحسم فيأكمل القراءة »
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