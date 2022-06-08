الرياضة
شكوك حول مشاركة مزراوي
مساع لتأهيله لمباراة جنوب إفريقيا وإقبال كبير على التذاكر يلف الغموض مشاركة نصير مزراوي، الدولي المغربي والمحترف الجديد ببايرن ميونيخ الألماني، في المباراة، التي تجمع المنتخب الوطني بنظيره الجنوب إفريقي، غدا (الخميس)، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائياتأكمل القراءة »
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