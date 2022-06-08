أســــــرة
مكملات غذائية تحضيرا للامتحانات
الدكتور إسماعيل قال إنه ينصح باستهلاك فيتامين “سي” و”بي” وأوميغا 3 دخل الكثير من التلاميذ والطلاب، فترة الاستعدادات المكثفة للامتحانات، وهو ما يعني دخولهم فترة حاسمة. ويعتبر الاختصاصيون أنه من الممكن الاعتماد، خلال هذه الفترة، على بعض المكملات الغذائية التي تساعد على التركيز والتخلص من الإرهاق والتجدد، سيما أنها تعزز طاقتهم.أكمل القراءة »
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