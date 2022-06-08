fbpx
أســــــرة

مكملات‭ ‬غذائية‭ ‬تحضيرا‭ ‬للامتحانات

منذ 15 ثانية
نصائح‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬قسط‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬الراحة‭    (‬خاص‭)‬
الدكتور‭ ‬إسماعيل‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬ينصح‭ ‬باستهلاك‭ ‬فيتامين‭ “‬سي‭” ‬و‭”‬بي‭” ‬وأوميغا‭ ‬3 دخل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التلاميذ‭ ‬والطلاب،‭ ‬فترة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬المكثفة‭ ‬للامتحانات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬دخولهم‭ ‬فترة‭ ‬حاسمة‭.‬ ويعتبر‭ ‬الاختصاصيون‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬الاعتماد،‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المكملات‭ ‬الغذائية‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬التركيز‮ ‬‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬الإرهاق والتجدد،‭ ‬سيما‭ ‬أنها‭ ‬تعزز‭ ‬طاقتهم‭.‬أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 15 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة