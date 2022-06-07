انطلاق البرنامج الدولي “ستاند آب” لمواجهة التحرش بالنساء في الشارع بالمغرب

بشراكة مع المنظمة غير الحكومية “هولاباك”، تتخذ “لوريال باريس” زمام المبادرة لتدريب مليون شخص على التدخل كشهود من أجل مكافحة التحرش في الشوارع.

وذكر استطلاع دولي حول التحرش في الأماكن العامة، أنجز بشراكة مع مؤسسة Ipsos وباحثين من جامعة كورنيل و”لوريال باريس”، أن 78٪ من النساء تتعرضن للتحرش في الأماكن العامة، منهن 25٪ فقط من ضحايا التحرش، اللواتي تلقين المساعدة من شخص ما، فيما 86٪ منا لا يعرفون كيف يتصرفون في مثل هذا الموقف.

وأطلقت “لوريال المغرب” هذه المبادرة في شتنبر الماضي، بشراكة مع المنظمة غير الحكومية “شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع”، إذ يهدف برنامج “ستاند آب” إلى تدريب 10.000 شخص خلال السنة الأولى من إطلاقه في 5 مؤشرات، وهي توزيع “الانتباه”، “التوجيه”، “التفويض”، “التوثيق”، و”ّالتأخر”.

وسيهم هذا البرنامج التدريب على التأطير في هذا الملف تحت إشراف خبراء. وبالنسبة إلى الشهود، فإن البرنامج يطالبهم بالتدخل لتهدئة الموقف وجعل الأماكن العامة أكثر أمانا.

وخلال لقاء لها مع الطلبة خلال الأولمبياد بمدرسة ISCAE، في 14 ماي، أكدت كوثر بودراجة، سفيرة “ستاند آب لوريال باريس” بالمغرب، التزامها مع العلامة والبرنامج، قائلة، “إن تكونين سفيرة “لوريال” لا يتعلق ذلك فقط بترديد الشعار الشهير “أنا أستحق ذلك”. الانتماء إلى هذه العائلة الكبيرة لعدة سنوات، جعلني أفهم حجم هذه الكلمات السحرية التي تحتوي على كل شيء من فلسفة الحياة الحقيقية، وأن تقبل نفسك كما أنت، دون محاولة أن تكون مثاليا ولا تستسلم لإملاءات جمال”.

وأضافت “قبول الاختلاف والتفرد والثقة بالنفس والدعوة إلى الحياة الطبيعية. ادعموا وشجعوا المزيد من النساء اللواتي يرغبن في إسماع أصواتهن والكفاح من أجل حقوقهن. لقد منحتني عائلة “لوريال” فضاء يمكنني من خلاله طمأنة أولئك الذين يشككون في أنفسهم بأنهم ليسوا وحدهم، وأن الطريق طويل ولكن المعركة تستحق كل هذا العناء”.