حوادث
إشهار “البطاقة الحمراء” ضد محام
موكله وجه إليه إنذارا للابتعاد عن التقاضي باسمه بعدما اتهمه بالتزوير أشهر شخص صاحب وصية «البطاقة الحمراء» ضد محام، لمنعه من الترافع عنه والتقاضي باسمه، متهما إياه بتحريف وقائع نتجت عنها أضرار، أدين بموجبها بخمس سنوات سجنا نافذا، إذ رغم وقوف الطرف المتضرر أمام هيأة المحكمة، وتأكيده أمام رئيس الجلسةأكمل القراءة »
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