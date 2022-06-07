حوادث
الحبس لبرلماني سابق
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، القرار الابتدائي في حق البرلماني سليمان حوليش رئيس سابق لجماعة الناظور من الأصالة والمعاصرة، ونائبيه الثالث والرابع من العدالة والتنمية وموظف بها. وراجعت عقوبات حكموا بها بقرار صدر بعد مناقشة ملفهم بعد 4 أشهر من تعيينه استئنافيا. وخفضت عقوبة البرلماني المعتقل بسجنأكمل القراءة »
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