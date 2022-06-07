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حوادث

الحبس لبرلماني سابق

منذ 7 دقائق
La Cour d'appel d’Oujda et les tribunaux de première instance relevant de son ressort lancent le dispositif des procès à distance, dans le cadre des mesures préventives visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). 27042020-Oujda
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، القرار الابتدائي في حق البرلماني سليمان حوليش رئيس سابق لجماعة الناظور من الأصالة والمعاصرة، ونائبيه الثالث والرابع من العدالة والتنمية وموظف بها. وراجعت عقوبات حكموا بها بقرار صدر بعد مناقشة ملفهم بعد 4 أشهر من تعيينه استئنافيا. وخفضت عقوبة البرلماني المعتقل بسجنأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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