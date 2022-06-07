حوادث
أمن فاس يعتقل لصوص الهواتف
حجزت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، لدى شبكة متخصصة في السرقة بالخطف، 18 هاتفا محمولا من متحصلات مختلف السرقات المتورطين فيها بالشارع العام، بعد إيقاف أفرادها الأربعة بدوار بجماعة أولاد الطيب ضاحية المدينة. وحجز ذلك العدد من الهواتف بعد تفتيش شقة يستقر فيهاأكمل القراءة »
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