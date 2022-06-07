حوادث
العثور على “فانتوم” في سواحل الحسيمة
أفادت مصادر “الصباح” أن وحدة تابعة للدرك الملكي البحري، عثرت، أخيرا، على زورق مطاطي سريع من نوع ” فانتوم ” مجهز بثلاثة محركات، تصل قوة كل واحد منها إلى 300 حصان، شمال غرب جبل سيدي عابد بالحسيمة. وأكدت المصادر ذاتها أن الزورق السريع، الذي يرجح التخلص منه من قبل شبكاتأكمل القراءة »
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