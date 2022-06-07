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حوادث

السجن لمتهم بسرقة دراجة نارية

منذ 8 دقائق
آخذت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، شخصا، وقضت بإدانته والحكم عليه ب3 سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة ليلا وتغيير معالم المسروق وحيازة المخدرات. وتوصلت الضابطة القضائية بشكاية من حارس أمن خاص، أكد فيها أنه التحق بعمله وركن دراجته النارية بعد إحكام إقفالها، وعلمأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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