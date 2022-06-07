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وطنية

تضارب مصالح يلاحق وزيرا

منذ دقيقتين
لم تتمكن الحكومة من تجاوز منطق تبادل المنافع في إنجاز مشاريع تنموية يستفيد منها الجميع في ظل استمرار ثقافة «خيرنا ما يديه غيرنا» التي ترسخت على مدى نصف قرن من الممارسة السياسية، والانتدابية وعقد الصفقات العمومية مع المؤسسات المنتخبة، وشركات يمتلكها مسؤولون. وهاجم فريق العدالة والتنمية استمرار ظاهرة تضارب المصالح،أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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