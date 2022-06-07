fbpx
أسواق

قمة‭ “‬هواوي‭ ‬المغرب‭” ‬للمالية‭ ‬الذكية

منذ دقيقتين
اهتمام‭ ‬بالتحديات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬عالم‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭      (‬خاص‭)‬
الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬التظاهرة‭ ‬تطرقت‭ ‬لموضوع‭ ‬تسريع‭ ‬الرقمنة‭ ‬المالية‭ ‬بمشاركة‭ ‬خبراء‭ ‬ومنظمات‭ ‬عالمية شدد‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬قمة‭ “‬هواوي‭ ‬المغرب‭” ‬للمالية‭ ‬الذكية،‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تركيز‭ ‬الاهتمام‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬الجديدة،‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬عالم‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭. ‬وقال‭ ‬نيكولا‭ ‬يوانيو،‭ ‬مدير‭ “‬هواوي‭” ‬للمنطقة‭ ‬المتوسطية،‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬شؤون‭ ‬المقاولات،‭ ‬إن‭ ‬قطاع‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة