أسواق
قمة “هواوي المغرب” للمالية الذكية
الدورة الأولى من التظاهرة تطرقت لموضوع تسريع الرقمنة المالية بمشاركة خبراء ومنظمات عالمية شدد المشاركون في قمة “هواوي المغرب” للمالية الذكية، على ضرورة تركيز الاهتمام على التحديات الجديدة، التي يواجهها عالم الخدمات المالية في عصر الاقتصاد الرقمي. وقال نيكولا يوانيو، مدير “هواوي” للمنطقة المتوسطية، عن مجموعة شؤون المقاولات، إن قطاعأكمل القراءة »
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