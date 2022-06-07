الرياضة
كورونا يضرب طاقم وحيد
تخلف ثلاثة أعضاء عن العودة من أمريكا بسبب الوباء وحالة استنفار قصوى بالمعمورة ضرب فيروس كورونا المستجد طاقم الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، عندما واجه الأسود منتخب العم سام، الخميس الماضي، في ولاية سينسيناتي الأمريكية، في سياق استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في قطر في الفترة الممتدة ما بينأكمل القراءة »
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