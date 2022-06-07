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الرياضة

جمهور الكوكب يتمسك برحيل المكتب 

منذ دقيقتين
رد فصيل “إلتراس كريزي بويز”، المساند للكوكب المراكشي لكرة القدم، بقوة، على بلاغ المكتب المسير، الذي أعلن من خلاله نيته عقد سلسلة من الجموع العامة، دون تحديد تاريخها، وجدول أعمالها. ونشر الفصيل على صفحته ب”فيسبوك”، ردا على بلاغ الكوكب، جاء فيه “مكتب الفشل يعيد صياغة الجزء الأول من مطالب الجمهور،أكمل القراءة »


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