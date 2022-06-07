الرياضة
البدراوي يضمن الأغلبية قبل الانتخابات
المرشح لرئاسة الرجاء رفض إلحاق أسماء بالمكتب ووعد بتعزيز الحكامة وبانتدابات وازنة نال عزيز البدراوي، المرشح لرئاسة الرجاء الرياضي، رضا أغلبية منخرطي الفريق، في اللقاء التواصلي الذي عقده أول أمس (الأحد)، وحضره 80 منخرطا من أصل 180. ورغم عدم حضور باقي المنخرطين غير أنهم عبروا عن دعمهم للمرشح، مطالبين بأنأكمل القراءة »
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