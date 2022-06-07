fbpx
الرياضة

البدراوي يضمن الأغلبية قبل الانتخابات

منذ دقيقتين
المرشح لرئاسة الرجاء رفض إلحاق أسماء بالمكتب ووعد بتعزيز الحكامة وبانتدابات وازنة نال عزيز البدراوي، المرشح لرئاسة الرجاء الرياضي، رضا أغلبية منخرطي الفريق، في اللقاء التواصلي الذي عقده أول أمس (الأحد)، وحضره 80 منخرطا من أصل 180. ورغم عدم حضور باقي المنخرطين غير أنهم عبروا عن دعمهم للمرشح، مطالبين بأنأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة