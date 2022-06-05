الملك يهنئ رئيس إيطاليا بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني .

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني لسيرجيو ماتاريلا، وأصدق المتمنيات للشعب الإيطالي بموصول التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك، “وإنها لمناسبة متجددة لأسجل تقديري لعلاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، والتي لي كامل اليقين أنها ستواصل تطورها، بفضل جهودنا المشتركة ، لما فيه مصلحة شعبينا “.