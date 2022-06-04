مجتمع
الحرائـق تلتهـم الواحـات
آلاف أشجار النخيل أعدمتها النيران والحرارة المرتفعة تنذر بالمزيد تحولت حرائق الواحات بالمغرب، وخاصة بمنطقة الجنوب الشرقي للمملكة، عادة أسبوعية، إذ لا يمر أسبوع واحد إلا ويشب حريق في إحدى الواحات، ويلتهم أشجار النخيل وأخرى مثمرة، ناهيك عن تضرر بعض المنازل، في وقت تقف السلطات مكتوفة الأيدي، وعاجزة عن مواجهةأكمل القراءة »
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