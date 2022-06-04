ملف الصباح
حـج “هـاي كـلاس” ابتـداء مـن 10 ملاييـن
5206 حجاج يسافرون إلى الديار السعودية عبر وكالات الأسفار حددت السلطات السعودية حصة الحجاج المغاربة في 45 في المائة من الحصة العادية، ما يعادل 15392 حاجا، 10 آلاف و186 حاجا منهم سيلتحقون بالديار المقدسة تحت تأطير الوزارة والباقي، أي 5206 حجاج، عبر وكالات الأسفار السياحية. وتختلف الأسعار المعروضة من قبلأكمل القراءة »
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