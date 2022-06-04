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“القبلية” تحكم انتخابات نادي القضاة

منذ 5 دقائق
خلافات وسط تحالفات الشمال والجنوب في امتحان الرئاسة يعقد نادي قضاة المغرب، اليوم (السبت)، الجمع العام الذي سيتم إثره انتخاب رئيس جديد ومكتب تنفيذي، في سياق وجود بعض الخلافات بسبب الانتماءات القبلية، حول الأحقية بالرئاسة، إذ توجه أصابع الاتهام إلى وجود لوبي يحاول منع ترشح غير القضاة المتحدرين من الشمال.أكمل القراءة »


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