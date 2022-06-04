ملف الصباح
غسـل الذنـوب بـ”غسيـل الفنـدق”
مناسك دينية بطعم اقتصادي والحيرة تدخل بيوتا تعاني ضعف المداخيل ارتفعت أسعار مناسك الحج، على مر عقود من الزمن، واستمر المغاربة في أداء مناسك هذه الشعيرة الدينية، لكن في السنوات الأخيرة بدأت تتعالى بعض الأصوات للمطالبة بتخفيف الأعباء المالية، لأن الأسر تعاني ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وتكاليف تربية الأبناء،أكمل القراءة »
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