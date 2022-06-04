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غسـل الذنـوب بـ”غسيـل الفنـدق”

منذ 6 دقائق
Muslim pilgrims perform the final walk around the Kaaba (Tawaf al-Wadaa) at the Grand Mosque in the Saudi holy city of Mecca on November 30, 2009. The annual Muslim hajj pilgrimage to Mecca wound up without the feared mass outbreak of swine flu, Saudi authorities said, reporting a total of five deaths and 73 proven cases. AFP PHOTO/MAHMUD HAMS (Photo by Mahmud Hams / AFP)
مناسك دينية بطعم اقتصادي والحيرة تدخل بيوتا تعاني ضعف المداخيل ارتفعت أسعار مناسك الحج، على مر عقود من الزمن، واستمر المغاربة في أداء مناسك هذه الشعيرة الدينية، لكن في السنوات الأخيرة بدأت تتعالى بعض الأصوات للمطالبة بتخفيف الأعباء المالية، لأن الأسر تعاني ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وتكاليف تربية الأبناء،أكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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