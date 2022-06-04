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ملف الصباح

السكاش: لا يجوز الاقتراض لأداء مناسكه

منذ 6 دقائق
قال الشيخ الداعية عبد الرحمان السكاش لـ”الصباح”، إن من شروط أداء مناسك الحج، هي الاستطاعة المالية والبدنية لقوله تعالى “ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا”. “لابد من توفر من يرغب في الحج على المال الكافي، فليس من المقبول أن يقترض سواء من البنك أو من أقاربه أوأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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