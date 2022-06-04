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أضاحـي الحـج… “فيـن كتمشـي؟”

منذ 6 دقائق
Kuwaitis purchase sheep at a livestock market in Kuwait City on July 19, 2021, ahead of the Muslim holiday of Eid al-Adha or the "Feast of Sacrifice" which marks the end of the annual pilgrimage or Hajj to the Saudi holy city of Mecca and is celebrated in remembrance of Abraham's readiness to sacrifice his son to God. - Known as the "big" festival, Eid Al-Adha is celebrated each year by Muslims sacrificing various animals according to religious traditions, including cows, camels, goats and sheep. (Photo by YASSER AL-ZAYYAT / AFP)
توزيع الأضحية على ثلاث مراحل وترحيل الفائض خارج السعودية وتضارب بشأن التجارة فيها تنفرد السعودية عن غيرها من البلدان العربية باحتضان المسلمين من مختلف بقاع العالم، من أجل أداء مناسك الحج والعمرة، بما أنها معقل الأماكن والشعائر المقدسة، التي يؤمها المسلمون. وتتزامن مناسك الحج مع عيد الأضحى، الذي يعد سنةأكمل القراءة »


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