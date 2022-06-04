ملف الصباح
أضاحـي الحـج… “فيـن كتمشـي؟”
توزيع الأضحية على ثلاث مراحل وترحيل الفائض خارج السعودية وتضارب بشأن التجارة فيها تنفرد السعودية عن غيرها من البلدان العربية باحتضان المسلمين من مختلف بقاع العالم، من أجل أداء مناسك الحج والعمرة، بما أنها معقل الأماكن والشعائر المقدسة، التي يؤمها المسلمون. وتتزامن مناسك الحج مع عيد الأضحى، الذي يعد سنةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا