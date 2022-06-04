مجتمع
جديد إذن التسليم الإلكتروني
أوضحت إدارات الجمارك والضرائب غير المباشرة والوكالة الوطنية للموانئ والشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية “بورنيت”، أن إذن التسليم الإلكتروني يتمتع بالقيمة القانونية نفسها، مثل الورقي، مشيرة إلى أنه منذ رقمنته، فهو مطلوب فقط لإتمام إجراءات التخليص الجمركي، باعتباره دليلا على ملكية البضائع المصرح عنها. وأكدت الإدارات ذاتها، فيأكمل القراءة »
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